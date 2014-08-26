Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания товарной накладной, выставления счета, счет-фактуры. Заявки формируются не чаще двух раз в неделю, поставка осуществляется в течение трех дней с момента отправки заявки.