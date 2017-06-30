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Номер извещения
31705238543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов и хозяйственных товаров, согласно техническому заданию для нужд ОАО «Порт Ванино»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2017 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-54
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
mlebedeva@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Мария Петровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Поставка кувалд
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кувалдВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка кувалдВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка кувалдВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кувалд
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотв. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.73
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
Поставка метел хозяйственных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метел хозяйственныхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка метел хозяйственныхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка метел хозяйственныхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метел хозяйственных
Начальная цена
160 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотв. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
32.91
32.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4000
Поставка фонарей налобных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фонарей налобныхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка фонарей налобныхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка фонарей налобныхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фонарей налобных
Начальная цена
71 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотв. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
27.40
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130
Поставка краски
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка краскиВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка краскиВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка краскиВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка краски
Начальная цена
265 070,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвт. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
20.30
20.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 166
Поставка лопат совковых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лопат совковыхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка лопат совковыхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка лопат совковыхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лопат совковых
Начальная цена
80 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотв. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.99
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Поставка замков врезных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замков врезныхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка замков врезныхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка замков врезныхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка замков врезных
Начальная цена
11 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвт. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.73
25.72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Поставка ломов стальных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ломов стальныхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка ломов стальныхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка ломов стальныхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ломов стальных
Начальная цена
14 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотвт. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.73
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Поставка доводчиков дверных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка доводчиков дверныхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка доводчиков дверныхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка доводчиков дверныхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка доводчиков дверных
Начальная цена
19 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотв. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.73.1
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Поставка метел полипропиленовых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метел полипропиленовыхВанино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка метел полипропиленовыхВанино
Подведение итогов не позднее
31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка метел полипропиленовыхВанино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метел полипропиленовых
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соотв. с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
32.91
32.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
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