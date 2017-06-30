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    Главная / Торги / Поставка инструментов и хозяйственных товаров, согласно техническому заданию для нужд ОАО «Порт Ванино»

    Поставка инструментов и хозяйственных товаров, согласно техническому заданию для нужд ОАО «Порт Ванино»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замков врезныхВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705238543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и хозяйственных товаров, согласно техническому заданию для нужд ОАО «Порт Ванино»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2017 11:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация_ГП102893

    Договор поставки_ГП102893

    Техническое задание_ГП102893

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменение даты окончания приема заявок

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    mlebedeva@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Мария Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Закупки и тендеры Замки и петли

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кувалд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кувалдВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка кувалдВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка кувалдВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка кувалдВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кувалд

    Начальная цена

    24 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотв. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кувалд"

    Кол-во: 80

    Лот 2

    Поставка метел хозяйственных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метел хозяйственныхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка метел хозяйственныхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка метел хозяйственныхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка метел хозяйственныхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метел хозяйственных

    Начальная цена

    160 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотв. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.91

    Метлы и щетки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.91

    Производство метел и щеток

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка метел хозяйственных"

    Кол-во: 4000

    Лот 3

    Поставка фонарей налобных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фонарей налобныхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка фонарей налобныхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка фонарей налобныхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка фонарей налобныхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фонарей налобных

    Начальная цена

    71 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотв. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фонарей налобных"

    Кол-во: 130

    Лот 4

    Поставка краски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка краскиВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка краскиВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка краскиВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка краскиВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка краски

    Начальная цена

    265 070,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотвт. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.30

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка краски"

    Кол-во: 166

    Лот 5

    Поставка лопат совковых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лопат совковыхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка лопат совковыхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка лопат совковыхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка лопат совковыхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лопат совковых

    Начальная цена

    80 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотв. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка лопат совковых"

    Кол-во: 200

    Лот 6

    Поставка замков врезных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замков врезныхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка замков врезныхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка замков врезныхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка замков врезныхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замков врезных

    Начальная цена

    11 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотвт. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков и петель

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка замков врезных"

    Кол-во: 30

    Лот 7

    Поставка ломов стальных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ломов стальныхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка ломов стальныхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка ломов стальныхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка ломов стальныхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ломов стальных

    Начальная цена

    14 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотвт. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ломов стальных"

    Кол-во: 40

    Лот 8

    Поставка доводчиков дверных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка доводчиков дверныхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка доводчиков дверныхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка доводчиков дверныхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка доводчиков дверныхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка доводчиков дверных

    Начальная цена

    19 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотв. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.1

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка доводчиков дверных"

    Кол-во: 6

    Лот 9

    Поставка метел полипропиленовых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 12:00 GMT +330.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705238543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метел полипропиленовыхВанино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705238543Дата и время вскрытия заявок Поставка метел полипропиленовыхВанино

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 12:0031.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка метел полипропиленовыхВанино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 12:0031.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705238543Подведение итогов не позднее Поставка метел полипропиленовыхВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метел полипропиленовых

    Начальная цена

    24 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соотв. с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания документов, подтверждающих получение товара заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    32.91

    Метлы и щетки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.91

    Производство метел и щеток

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка метел полипропиленовых"

    Кол-во: 100

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