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    Главная / Торги / ОЗЦ-027-17 на право заключения договора на поставку ГСМ (автомасла) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    ОЗЦ-027-17 на право заключения договора на поставку ГСМ (автомасла) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705237222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (автомасла) г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705237222

    Уникальный номер закупки

    ОЗЦ-027-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗЦ-027-17 на право заключения договора на поставку ГСМ (автомасла) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2017 05:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    6. Приложение №3 к ЗД - Форма подачи предложений

    3. Приложение № 1 к ТЗ-Перечень и объемы

    8. Приложение №4 к ЗД - Критерии оценки

    7. Приложение №3.1 к ЗД - Форма расчета стоимости поставляемых ТМЦ

    1. Закупочная документация ОЗЦ-027-17

    5. Приложение №2 к ЗД - Проект договора

    4. Приложение № 2 к ТЗ-Опросные листы

    2. Приложение № 1 к ЗД-ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-24

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    t.kuznecova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ (автомасла)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2017 13:00 GMT +327.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705237222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (автомасла) г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2017 13:0027.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705237222Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ (автомасла) г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201727.07.2017 12:0027.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705237222Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ (автомасла) г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ (автомасла)

    Начальная цена

    1 340 816,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техзаданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31, Центральный складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара или с даты получения счетов-фактур и товарных накладных Срок поставки: в течение 20 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    47.30.20

    Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.2

    Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормозная Жидкость DOT 4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "смазка Teboil Multipurpose EP"

    Кол-во: 108

    "Позиция 3"

    "Смазка Литол 24 Люкс"

    Кол-во: 144

    "Позиция 4"

    "Трансмиссионное масло ТСП-15"

    Кол-во: 864

    "Позиция 5"

    "Гидравлическое масло ВМГЗ, ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР УНИВЕРСАЛ"

    Кол-во: 648

    "Позиция 6"

    "Трансмиссионное масло (КПП ZV) 75W80"

    Кол-во: 432

    "Позиция 7"

    "Гидравлическое масло AIMOL S2 7V32"

    Кол-во: 216

    "Позиция 8"

    "Масло моторное TEBOIL SUPER HPD 10W-40"

    Кол-во: 864

    "Позиция 9"

    "Масло моторное Авангард SAE 20"

    Кол-во: 2160

    "Позиция 10"

    "Масло моторное Авангард SAE 30"

    Кол-во: 2592

    "Позиция 11"

    "Охлаждающая Жидкость Тосол А-65"

    Кол-во: 440

    "Позиция 12"

    "Трансмиссионное масло 80W90 (ДКТ)"

    Кол-во: 203

    "Позиция 13"

    "Масло моторное Teboil Power D SAE 10W (ДКТ)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 14"

    "Масло моторное 5W40 (синтетик)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Масло моторное 5W40 (полусинтетик)"

    Кол-во: 648

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