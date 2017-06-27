ОЗЦ-027-17 на право заключения договора на поставку ГСМ (автомасла) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии Товара или с даты получения счетов-фактур и товарных накладных Срок поставки: в течение 20 дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке.