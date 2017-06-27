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Номер извещения
31705237222
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-027-17
Наименование закупки
ОЗЦ-027-17 на право заключения договора на поставку ГСМ (автомасла) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2017 05:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-24
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГСМ (автомасла)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 13:00 GMT +327.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705237222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ (автомасла) г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2017 13:0027.06.2017 13:0027.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705237222Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ (автомасла) г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ (автомасла)
Начальная цена
1 340 816,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техзаданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31, Центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
47.30.20
47.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 108
Кол-во: 144
Кол-во: 864
Кол-во: 648
Кол-во: 432
Кол-во: 216
Кол-во: 864
Кол-во: 2160
Кол-во: 2592
Кол-во: 440
Кол-во: 203
Кол-во: 240
Кол-во: 150
Кол-во: 648
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