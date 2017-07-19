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    Главная / Торги / Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»

    Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2017 16:0019.07.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706832Дата и время окончания срока приема заявок Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»Москва ГородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706832

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма Коммерческого предложения

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Контактный телефон

    +7 495 543-88-88

    Факс

    +7 495 543-88-88

    Адрес электронной почты

    Makarova@comedyclub.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макарова-Миронова Татьяна Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва Город

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2017 16:00 GMT +319.07.2017 16:0019.07.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706832Дата и время окончания срока приема заявок Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»Москва Город

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2017 16:0019.07.2017 16:0019.07.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706832Дата и время вскрытия заявок Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»Москва Город

    Подведение итогов не позднее

    21.07.2017 16:0021.07.2017 16:0021.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706832Подведение итогов не позднее Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»Москва Город

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201721.07.2017 16:0021.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706832Подведение итогов не позднее Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»Москва Город

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»

    Начальная цена

    1 260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Техническому заданию
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Комеди Клаб продакшн»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Комеди Клаб продакшн
    Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7

    129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.

    Классификатор ОКПД2

    59.11.11.000

    Услуги по производству кинофильмов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда звукового телевизионного оборудования для производства телевизионной программы «Две девицы на мели»"

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