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    Главная / Торги / Поставка кабельной продукции

    Поставка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2017 15:0028.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705235954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705235954

    Уникальный номер закупки

    140

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 140

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2017 15:00 GMT +328.06.2017 15:0028.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705235954Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2017 15:0028.06.2017 15:0028.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705235954Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705235954Подведение итогов не позднее Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"

    Начальная цена

    978 928,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием и Проектом Договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом Договора и Техническим заданием

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.150

    Кабели, провода и шнуры связи

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кабельной продукции на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ""

    Кол-во: 25925

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