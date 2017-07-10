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    Главная / Торги / Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Домкино, НИБ «Большая Волга»

    Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Домкино, НИБ «Большая Волга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2017 09:3010.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705235711Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705235711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Домкино, НИБ «Большая Волга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Греку Людмила Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2017 09:30 GMT +310.07.2017 09:3010.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705235711Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2017 09:30GMT +310.07.2017 09:3010.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705235711Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.07.201714.07.2017 23:0014.07.2017 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705235711Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 23:0014.07.2017 23:0014.07.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705235711Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 23:0014.07.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705235711Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»

    Начальная цена

    406 030,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    43.39

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»"

    Кол-во: 1

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