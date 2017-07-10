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Номер извещения
31705235711
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д. Домкино, НИБ «Большая Волга»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Греку Людмила Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
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Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2017 09:30 GMT +310.07.2017 09:3010.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705235711Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2017 09:30GMT +310.07.2017 09:3010.07.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705235711Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.07.201714.07.2017 23:0014.07.2017 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705235711Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 23:0014.07.2017 23:0014.07.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705235711Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 23:0014.07.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705235711Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту фасада строения №59 (КПП-2) по адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, д.Домкино, НИБ «Большая Волга»
Начальная цена
406 030,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями конкурсной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
43.39
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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