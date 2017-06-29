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    Главная / Торги / Запчасти для ЭКГ-5

    Запчасти для ЭКГ-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2017 13:0029.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706810Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти для ЭКГ-5ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706810

    Уникальный номер закупки

    490

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти для ЭКГ-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к соглашению

    Приложения 1-3

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-37

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Khalilova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халилова Гульфина Наилевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти для ЭКГ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201710.07.2017 11:0010.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706810Подведение итогов не позднее Запчасти для ЭКГ-5Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти для ЭКГ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о проведении закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о проведении закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о проведении закупки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "1080.33.58"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "1080.33.57"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "1080.33.51"

    Кол-во: 21

    "Позиция 4"

    "1080.33.50"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "1080.33.49-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "1080.33.10-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "1080.30.07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "1080.30.05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "1080.30.04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "1080.28.40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "1080.28.33"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "1080.28.30-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "1080.28.19-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "1080.28.15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "1080.28.11-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "1080.28.02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "1080.27.01-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "1080.20.421-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "1080.20.416-2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "1080.16.40-2"

    Кол-во: 23

    "Позиция 21"

    "1080.16.27-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "1080.16.25-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "1080.16.03-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "1080.16.03-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "1080.16.02-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "1080.12.04-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "1080.05.390-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "1080.05.387"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "1080.05.379"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "1080.05.372-1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "1080.05.341-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "1080.05.337-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "1080.05.336-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "1080.04.114-1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 35"

    "1085.35.07-1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "1085.35.02"

    Кол-во: 9

    "Позиция 37"

    "1085.20.402"

    Кол-во: 13

    "Позиция 38"

    "1082.20.417"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "1080.55.306"

    Кол-во: 26

    "Позиция 40"

    "1080.34.02"

    Кол-во: 36

    "Позиция 41"

    "1040.18.17"

    Кол-во: 1

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