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Номер извещения
ГП706810
Уникальный номер закупки
490
Наименование закупки
Запчасти для ЭКГ-5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-17-37
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Khalilova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халилова Гульфина Наилевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти для ЭКГ-5
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти для ЭКГ-5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению о проведении закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещению о проведении закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28.91.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 21
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 23
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 12
Кол-во: 9
Кол-во: 13
Кол-во: 7
Кол-во: 26
Кол-во: 36
Кол-во: 1
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