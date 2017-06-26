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Номер извещения
31705234860
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смолы ионообменной согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-85 доб. 240
Факс
--
Адрес электронной почты
KonstantinEngel@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Энгель Константин Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 13:30 GMT +326.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705234860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2017 13:3026.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705234860Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ
Начальная цена
2 237 288,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЧелябинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,
454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14
20.59.59
20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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