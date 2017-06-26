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    Главная / Торги / Поставка смолы ионообменной согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Поставка смолы ионообменной согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705234860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705234860

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смолы ионообменной согласно ТЗ для нужд Челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Договор спецификация приложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85 доб. 240

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KonstantinEngel@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Энгель Константин Эдуардович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 13:30 GMT +326.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705234860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2017 13:3026.06.2017 13:3026.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705234860Дата и время вскрытия заявок Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 12:0007.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705234860Подведение итогов не позднее Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ

    Начальная цена

    2 237 288,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧелябинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ионообменной смолы (катионита) согласно ТЗ"

    Кол-во: 20

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