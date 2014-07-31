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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП407668
Уникальный номер закупки
62
Наименование закупки
Закупка матов прошивных СТВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маты прошивные СТВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2014 14:00 GMT +331.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407668Дата и время окончания срока приема заявок Маты прошивные СТВ Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2014 14:0031.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407668Дата и время вскрытия заявок Маты прошивные СТВ Одинцово
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 15:3031.07.2014 15:3031.07.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407668Подведение итогов не позднее Маты прошивные СТВ Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маты прошивные СТВ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция новая, производства не ранее 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции. Поставка в августе 2014 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка на склад покупателя в г.Одинцово Можайское ш. 37-й км.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
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