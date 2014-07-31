"Позиция 1" "Маты прошивные СТВ в обкладке из стеклоткани с одной стороны марки М2-100 100х1000х1000, Предназначены для шумоизоляции , тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений, промышленного оборудования при температуре поверхности от -180°С до +700 °С."

Кол-во: 400