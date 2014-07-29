www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП407667
Уникальный номер закупки
61
Наименование закупки
Закупка запасных частей к горно-шахтному оборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к горно-шахтному оборудованию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 13:30 GMT +329.07.2014 13:3029.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407667Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
29.07.2014 13:3029.07.2014 13:3029.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407667Дата и время вскрытия заявок Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 15:3031.07.2014 15:3031.07.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407667Подведение итогов не позднее Запасные части к горно-шахтному оборудованиюОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к горно-шахтному оборудованию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Замена продукции на аналог не допускается в связи с техническими особенностями используемого оборудования. Поставка продукции август-сентябрь 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция новая, производства не ранее 2014 года.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождени Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.