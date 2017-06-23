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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку метизов (Высоцк)

    Запрос ценовых котировок на поставку метизов (Высоцк)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов согласно приложенному перечнюГлазовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706783

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку метизов (Высоцк)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень метизов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 3-52-57

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    m.naymushin@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Наймушин Михаил Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизов согласно приложенному перечню

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов согласно приложенному перечнюГлазов

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 09:0023.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706783Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов согласно приложенному перечнюГлазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201723.07.2017 09:0023.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706783Подведение итогов не позднее Поставка метизов согласно приложенному перечнюГлазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов согласно приложенному перечню

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удмуртская республика, г. ГлазовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата в течение 30 дней после поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    28.74.11.190

    Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метизы"

    Кол-во: 0

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