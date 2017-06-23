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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП706783
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку метизов (Высоцк)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 10:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-52-57
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
m.naymushin@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Михаил Викторович
Место рассмотрения предложений
Глазов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизов согласно приложенному перечню
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов согласно приложенному перечнюГлазов
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 09:0023.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706783Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов согласно приложенному перечнюГлазов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов согласно приложенному перечню
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Удмуртская республика, г. ГлазовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
28.74.11.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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