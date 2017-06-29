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    Главная / Торги / Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705233812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний ВолочекПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705233812

    Уникальный номер закупки

    ОПТЦ / 000 116

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал акционерного общества «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» - «Опытный производственно-технический центр»
    Все закупки и тендеры Филиал АО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ»

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    171161, Российская Федерация, Тверская область, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 24а

    Контактный телефон

    +7 48233 6-31-55

    Факс

    +7 48233 6-31-55

    Адрес электронной почты

    optc@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новохатская Яна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Вышний Волочек

    Закупки и тендеры Тверская Область

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Ключевые слова:

    прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2017 09:00 GMT +329.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705233812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2017 09:0029.06.2017 09:0029.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705233812Дата и время вскрытия заявок Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201729.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705233812Подведение итогов не позднее Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

    Начальная цена

    137 166,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке (разделы: проект договора и техническое задание).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    171161, Тверская область, Вышний Волочек, ул. Ржевский тракт, д. 24А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора. Оплата 100% стоимости товара осуществляется после поставки товара Заказчику, подписания товарно-транспортной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) банковских дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Документация

    30.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка проката черных металлов "

    Кол-во: 1

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