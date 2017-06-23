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    Главная / Торги / Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)

    Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706787Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 11:15

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертеж

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Юридический адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    Почтовый адрес

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-53-80

    Факс

    +7 8452 30-59-41

    Адрес электронной почты

    tatarchenko@sar-steklo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Татарченко Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Ключевые слова:

    металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706787Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 09:0023.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706787Дата и время вскрытия заявок Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706787Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706787Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без аванса, срок выполнения предлагается подрядчиком, гарантийный период предлагается подрядчиком, доставка за счет подрядчика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО

    Адрес местонахождения

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1

    410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Чертеж

    19.08.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)"

    Кол-во: 1

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