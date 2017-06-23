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Номер извещения
ГП706787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-53-80
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
tatarchenko@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Татарченко Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1
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Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 09:00 GMT +323.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706787Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 09:0023.06.2017 09:0023.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706787Дата и время вскрытия заявок Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706787Подведение итогов не позднее Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)г. Саратов, ул. Ломоносова, 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление металлоконструкции (самотек стеклобоя)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
25.11
Документация лота
Кол-во: 1
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