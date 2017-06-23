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Номер извещения
ГП706772
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кран клапанный ДУ25 Чертеж №48968Б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-34
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksandr.tsebinoga@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Цебинога Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Кран клапанный ДУ25 Чертеж №48968Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 12:00 GMT +323.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706772Дата и время окончания срока приема заявок Кран клапанный ДУ25 Чертеж №48968БЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 12:0023.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706772Дата и время вскрытия заявок Кран клапанный ДУ25 Чертеж №48968БЛенинский район
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706772Подведение итогов не позднее Кран клапанный ДУ25 Чертеж №48968БЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кран клапанный ДУ25 Чертеж №48968Б
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, МО, г.Видное, Белокаменное шоссе, вл.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
28.14.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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