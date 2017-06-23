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Номер извещения
ГП706773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 09:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-34
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
aleksandr.tsebinoga@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Цебинога Александр Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 12:00 GMT +323.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706773Дата и время окончания срока приема заявок Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 12:0023.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706773Дата и время вскрытия заявок Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706773Подведение итогов не позднее Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, МО, г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
28.13.31.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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