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    Главная / Торги / Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"

    Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706773Дата и время окончания срока приема заявок Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706773

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 09:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2017 12:00 GMT +323.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706773Дата и время окончания срока приема заявок Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 12:0023.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706773Дата и время вскрытия заявок Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 12:0030.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706773Подведение итогов не позднее Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706773Подведение итогов не позднее Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, МО, г.Видное, Белокаменное шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.120

    Комплектующие (запасные части) подъемников жидкостей, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус с крышкой от насоса 1Д1250-125"Б" СЧ25 ГОСТ1412-85"

    Кол-во: 1

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