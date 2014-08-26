Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2014 12:0026.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401369125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. НПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401369125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.07.2014 18:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    80-ЭКЗ2014

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 429-49-24 доб. 225

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2014 12:00 GMT +326.08.2014 12:0026.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401369125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2014 12:0026.08.2014 12:0026.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401369125Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.201427.08.2014 10:0027.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401369125Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург пр. Загородный 35 кор 3. лит. Н

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    440 778,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Калининград, ул. Советский пр-т, д. 82 г. Калининград, ул. Герцена, д. 2 г. Калининград, ул. Емельянова, д. 34 г. Калининград, ул. Горького, д. 188 г. Калининград, ул. Грекова, д. 5 г. Черняховск, ул. Московская, д. 7 г. Черняховск, ул. Ленинградская, д. 19 г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 25 г. Гвардейск, ул. Гагарина, д. 20 Калининградская область, пос. Сосновка Калининградская область, пос. Кремнево Калининградская область, пос. Долгоруково Калининградская область, пос. Ладушкин Калининградская область, пос. Рябиновка г. Калининград, ул. Черепичная, д. 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты подписания товарной накладной, выставления счета, счет-фактуры. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 7765

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 32211050091
    Поставка рабочей, профессиональной обуви
    Поставка рабочей, профессиональной обуви
    588838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    670 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП213452
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая полиуретановая, клин полиуретановый LF2063-8, корзина сита для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 39696
    Приобретение Сито полиуретановое, сито шпальтовое, сито дуговое, подушка рельсовая...
    587990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Запрос предложений № ГП124808
    Производство капитальных ремонтов оборудования производства компании HYUNDAI в 2022 году.
    Производство капитальных ремонтов оборудования производства компании HYUNDAI в 2022 году.
    575740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СМТ №16
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211076565
    № 00026 на право заключения договора оказания услуг по аренде автосамосвалов с экипажем для нужд СМТ-16
    № 00026 на право заключения договора оказания услуг по аренде автосамосвалов с экипажем для...
    592925
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211076564
    № 00025 на право заключения договора оказания услуг по аренде специализированной строительной техники с экипажем для нужд СМТ-16
    № 00025 на право заключения договора оказания услуг по аренде специализированной строительной...
    592924
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211076562
    № 00022 на право заключения договора на поставку комплектующих к оборудованию для погружения шпунта СМТ-16
    № 00022 на право заключения договора на поставку комплектующих к оборудованию для погружения...
    592923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 212 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211076566
    № 00027 на право заключения договора оказания услуг по аренде дорожно-строительной техники с экипажем для нужд СМТ-16
    № 00027 на право заключения договора оказания услуг по аренде дорожно-строительной техники с...
    592926
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211076567
    № 00028 на право заключения договора оказания услуг по аренде вахтовых автобусов с экипажем для нужд СМТ-16
    № 00028 на право заключения договора оказания услуг по аренде вахтовых автобусов с экипажем...
    592927
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 898 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить