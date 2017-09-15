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Номер извещения
ГП709028
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение запасных частей к тепловозам.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
01.09.2017 11:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Контактный телефон
+7 38474 9-30-14
Факс
--
Адрес электронной почты
devyatovaof@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Девятова Ольга Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к тепловозам
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к тепловозам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Техническому заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Кемеровская область, город Мыски, улица Ленина, дом 52. Промплощадка Томь-Усинской ГРЭС, ОП ООО "Мечел-Транс" в г. МыскиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Транс
Все закупки и тендеры Мечел-Транс
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
30.20.40.113
Документация лота
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 72
Кол-во: 120
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 18
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 2
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