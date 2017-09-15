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    Главная / Торги / Приобретение запасных частей к тепловозам.

    Приобретение запасных частей к тепловозам.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2017 17:0015.09.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП709028Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к тепловозамМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП709028

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение запасных частей к тепловозам.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.09.2017 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Контактный телефон

    +7 38474 9-30-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    devyatovaof@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятова Ольга Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к тепловозам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201715.12.2017 17:0015.12.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП709028Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к тепловозамМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к тепловозам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Техническому заданию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Кемеровская область, город Мыски, улица Ленина, дом 52. Промплощадка Томь-Усинской ГРЭС, ОП ООО "Мечел-Транс" в г. МыскиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции 3-4 недели с момента подписания спецификации на условиях оплаты в течение 60 календарных дней с даты поставки (рекомендовано).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Транс
    Все закупки и тендеры Мечел-Транс

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.113

    Комплектующие (запасные части) маневровых и промышленных тепловозов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    18.11.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа железнодорожная (В-22 Цоколь) Ж-80-60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Лампа кварцевогалогенная КГМ-75-600"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Датчик реле давления Дэм (Д 250Б)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Электротермометр ТП2 (0-120град С) ТУ25-1102.038-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Тумблер ТВ-1-2 УСО360075ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Тумблер ТВ1-4 УСО 360075ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Щетка тепловозная ЭГ-2А, разрезные (2*12,5*50*60) Марка и ТУ ГОСТ- 2332-63"

    Кол-во: 72

    "Позиция 8"

    "Колодка тормозная гребневая ТЭ3.10.1251 сб."

    Кол-во: 120

    "Позиция 9"

    "Привод двухмашинного агрегата (без двухмашинного агрегата) ТЭМ 2.85.60.015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Фильтрующий элемент тонкой очистки топлива "Маренго 540" (И-511)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Фильтрующий элемент грубой очистки топлива И-526"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Прокладка регулятора давления 3 РД.03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Регулятор давления №3 РД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Диафрагма контактора 5 ТХ.456.013"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Диафрагма реверсная 5ТХ.456.049"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Головка кардана А-36-С2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Боек Д 50.10.017"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Топливоподкачивающая помпа 2Д 100.32.010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Дюрит d-90мм 40У 90-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Манжета тормозного цилиндра 508-12"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Тифон Т-37М 001.40.18.800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой 4302"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой 4301"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Кран концевой № 190 (4304)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Траверса муфты короткая ТЭМ 18.40.20.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Траверса муфты длинная ТЭМ 18.40.20.011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Привод скоростимера ТЭМ 1.00.20.003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Опора промежуточная (для тепловоза) ТЭМ 2.85.50.069"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Вал карданный (для тепловоза) ТЭМ 2.85.50.042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Вал карданный (для тепловоза) ТЭМ 2.85.50.035"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вал карданный (для тепловоза) ТЭМ 1.85.50.051"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Форсунка Д 50.06.004.000.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Распылитель Д 50.06.004.010.000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Плунжерная пара Д 50.27.104"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Фрикционный диск сцепления со втулкой ТЭ3.51.211 в сб."

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Диск муфты ТЭМ 1.40.20.116"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Диск муфты ТЭМ 2.85.60.162"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой Усл. №4300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Секция радиаторная масляная, ТЭ 3.02.005 сб"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Щелевой фильтр Д 50.17.012.2"

    Кол-во: 2

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