www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП407664
Уникальный номер закупки
ГП407632
Наименование закупки
Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская область
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-63-53
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Kochneva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочнева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская область
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2014 14:00 GMT +330.07.2014 14:0030.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407664Дата и время окончания срока приема заявок Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская областьЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2014 14:0030.07.2014 14:0030.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407664Дата и время вскрытия заявок Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская областьЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 14:0031.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407664Подведение итогов не позднее Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская областьЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201431.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407664Подведение итогов не позднее Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская областьЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская область
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проведение пуско-наладочных работ электропривода переменного тока производства ОАО "Силовые машины" и пуску в эксплуатацию карьерного экскаватора ЭКГ-18 на ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская область
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Михайловский ГОК" г. Железногорск, Курская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
10.1
Документация лота
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.