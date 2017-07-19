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    Главная / Торги / закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2017 05:0019.07.2017 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП718185Дата и время окончания срока приема заявок закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП718185

    Уникальный номер закупки

    2287 ЭС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2017 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    свойства

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 08:0019.07.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП718185Подведение итогов не позднее закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка DDP отсрочка 60 дней по факту поставки, безусловное подписание условий нашей типовой формы договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнеопределителем КДМ-50М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан дыхательный КДМ1-150/100 со встроенным огнепреградителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Клапан дыхательный механический со встроенным огнеопределителем КДМ-50УХЛ/КМЧ ТУ 26-02-1111-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Расцепитель 248442 Z-LHASA/230 независимый, 110-415В («Eaton/Moeller»)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Реле промежуточное РП21МН-003 УХЛ4Б-220В/50Гц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Реле промежуточное РП21МН-004 УХЛ4А-24В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Лампа КГ 220-1000-4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Лампа светодиодная LEDBulb 10-70W E27 3000K 230V A67 PHILIPS"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Провод 1х6 (ПУГВ) желто-зеленый"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Электропривод FEEMFN "GE""

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Подшипник 6319 (FAG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Реле времени Schneider Electric RE17RHMU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Лампа газоразрядная ДРВ, HWL 160W E27 225V, OSRAM"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Кабель КГ 4х6 Конкорд"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Кабель КГ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 ГОСТ 433-73"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Кабель ВВГнг-0,66 5х4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Кабель ВВГнг-0,66 5х6 ГОСТ 16442-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Провод ПВС 3х1,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 250

    "Позиция 21"

    "Кабель-канал 40 х 25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Кабель-канал 40 х16"

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Кабель-канал 15х10 (2м)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "Кабель КГ 3*2,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Кабель КГ 3х1,5 Конкорд"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Кабель ВВГнг-0,66 3х2,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 27"

    "Кабель ВВГнг-0,66 5х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Подшипник 7308В 2RSTVP L100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Подшипник 32320 К1М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Подшипник 46314Л (ГПЗ)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Подшипник 46312Л (ГПЗ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Подшипник NU 317 ECJ (SKF)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Подшипник 6309-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 30

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