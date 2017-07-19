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Номер извещения
ГП718185
Уникальный номер закупки
2287 ЭС
Наименование закупки
закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2017 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-70
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
alexeeva@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Алевтина Хилларовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электрооборудования для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 300
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 100
Кол-во: 80
Кол-во: 25
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 30
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