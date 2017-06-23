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    Главная / Торги / Алюминиевый металлопрокат для нужд Открытого Акционерного Общества "Саранский Телевизионный завод"

    Алюминиевый металлопрокат для нужд Открытого Акционерного Общества "Саранский Телевизионный завод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706717Дата и время окончания срока приема заявок Закупка алюминиевого металлопроката для нужд ОАО "СТЗ"Города Республиканского Значения Республики Мордовия/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706717

    Уникальный номер закупки

    89

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Алюминиевый металлопрокат для нужд Открытого Акционерного Общества "Саранский Телевизионный завод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.06.2017 10:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры СТЗ

    Юридический адрес

    430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, Города Республиканского Значения Республики Мордовия/, Пролетарский, Промышленная 1-Я, 4

    Почтовый адрес

    430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, Города Республиканского Значения Республики Мордовия/, Пролетарский, Промышленная 1-Я, 4

    Контактный телефон

    +7 8342 79-08-13

    Факс

    +7 8342 79-89-69

    Адрес электронной почты

    bvi@saransktv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балаев Владимир Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Города Республиканского Значения Республики Мордовия/

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка алюминиевого металлопроката для нужд ОАО "СТЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706717Подведение итогов не позднее Закупка алюминиевого металлопроката для нужд ОАО "СТЗ"Города Республиканского Значения Республики Мордовия/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка алюминиевого металлопроката для нужд ОАО "СТЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТЗ
    Все закупки и тендеры СТЗ

    Адрес местонахождения

    430034, Российская Федерация, Республика Мордовия, Города Республиканского Значения Республики Мордовия/, Пролетарский, Промышленная 1-Я, 4

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист АМц.М 2хх ГОСТ 21631-76."

    Кол-во: 850

    "Позиция 2"

    "Лист АМг2.М 4хх ГОСТ 21631-76."

    Кол-во: 3400

    "Позиция 3"

    "Лист АМг2.М 3х1200х3000 ГОСТ 21631-76."

    Кол-во: 1100

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