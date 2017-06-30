Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс 50% при условии предоставления банковской гарантии на сумму аванса, либо указать возможность выполнения СМР без аванса. Коммерческие предложения должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех скидок и всех расходов Исполнителя по реализации проекта. Все цены и суммы в предложении должны быть в рублях, конечными и содержать НДС, либо НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.