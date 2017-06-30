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Номер извещения
ГП706710
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж футляра с устройством круглых колодцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.06.2017 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Молодежная, 14
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Молодежная, 14
Контактный телефон
+7 4212 91-90-96 доб. 045
Факс
+7 4212 91-90-97
Адрес электронной почты
KonstantinAM@sakhatrans.com
Ф.И.О. контактного лица
Машков Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
р.п. Ванино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2017 17:00 GMT +330.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706710Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706710Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 22:0007.07.2017 22:0007.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцев
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания и прилагаемой схемы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Хабаровский край, Ванинский район, железнодорожная насыпь объекта: «Станция Сахатранс» на ПК67+66.77 в районе пересечения с железнодорожным путем общего пользования на 420км перегона «Дюанка-Ванино»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
САХАТРАНС
Все закупки и тендеры САХАТРАНС
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Молодежная, 14
45.25.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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