Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Монтаж футляра с устройством круглых колодцев

    Монтаж футляра с устройством круглых колодцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706710Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж футляра с устройством круглых колодцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.06.2017 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к участникам

    Критерии оценки участников

    Техническое задание

    Обзорная схема

    Схема монтажа футляра

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА (ЯКУТСКАЯ) ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры САХАТРАНС

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Молодежная, 14

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Молодежная, 14

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-96 доб. 045

    Факс

    +7 4212 91-90-97

    Адрес электронной почты

    KonstantinAM@sakhatrans.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Машков Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2017 17:00 GMT +330.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706710Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    30.06.2017 17:0030.06.2017 17:0030.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706710Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    07.07.2017 22:0007.07.2017 22:0007.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 22:0007.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцевр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцев

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания и прилагаемой схемы

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, Ванинский район, железнодорожная насыпь объекта: «Станция Сахатранс» на ПК67+66.77 в районе пересечения с железнодорожным путем общего пользования на 420км перегона «Дюанка-Ванино»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 50% при условии предоставления банковской гарантии на сумму аванса, либо указать возможность выполнения СМР без аванса. Коммерческие предложения должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех скидок и всех расходов Исполнителя по реализации проекта. Все цены и суммы в предложении должны быть в рублях, конечными и содержать НДС, либо НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    САХАТРАНС
    Все закупки и тендеры САХАТРАНС

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Молодежная, 14

    Классификатор ОКПД2

    45.25.2

    Работы по строительству фундаментов и бурению водяных скважин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по монтажу футляра с устройством круглых колодцев"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014435
    Закупка концевых муфт
    Закупка концевых муфт
    594586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076266
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (3)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592855
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    51 308 893
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076231
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (4)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592848
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 916 323
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076201
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (5)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    40 149 926
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076155
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (6)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    36 906 799
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить