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    Главная / Торги / поставка труб

    поставка труб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2017 15:0022.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706699Дата и время окончания срока приема заявок поставка трубБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706699

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка труб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2017 18:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2471

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    e.pishchik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Пищик Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 15:00 GMT +322.06.2017 15:0022.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706699Дата и время окончания срока приема заявок поставка трубБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2017 15:0022.06.2017 15:0022.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706699Дата и время вскрытия заявок поставка трубБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.07.201728.07.2017 12:0028.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706699Подведение итогов не позднее поставка трубБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    121 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100% по факту поставки с отсрочкой платежа 45 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.190

    Трубы круглого сечения прочие стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "трубы"

    Кол-во: 0

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