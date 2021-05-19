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    Главная / Торги / Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалент 0154200000721000368

    Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалент 0154200000721000368

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 07:0019.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0154200000721000368Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалентПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0154200000721000368

    Уникальный номер закупки

    0154200000721000368

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалент 0154200000721000368

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    11.05.2021 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

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    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура приостановлена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0154200000721000368Подведение итогов не позднее Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалент

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратно-программного комплекса "АвтоУраган-ВСМ2-М" или эквивалент

    Начальная цена

    1 483 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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