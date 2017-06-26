Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.

    Запрос ценовых котировок на поставку алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706660Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом. ГлазовПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706660

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2017 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросный лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 3-52-57

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    m.naymushin@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Наймушин Михаил Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 13:00 GMT +326.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706660Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом. Глазов

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2017 13:0026.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706660Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом. Глазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 11:0031.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706660Подведение итогов не позднее Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом. Глазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Алюминиевый понтон - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Удмуртская республика, г. ГлазовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000 м3"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ОПТИМА ФИНАНС
    Попозиционная № ГП057145
    Поставка емкостей для хранения ГСМ для нужд ООО "МРТС Морские проекты" согласно техническому заданию
    Поставка емкостей для хранения ГСМ для нужд ООО "МРТС Морские проекты" согласно техническому...
    395984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.10.2020 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить