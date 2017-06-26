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Номер извещения
ГП706660
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2017 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-52-57
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
m.naymushin@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Наймушин Михаил Викторович
Место рассмотрения предложений
Глазов
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Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 13:00 GMT +326.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706660Дата и время окончания срока приема заявок Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом. Глазов
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2017 13:0026.06.2017 13:0026.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706660Дата и время вскрытия заявок Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом. Глазов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алюминиевого понтона для резервуара 10 000м3 в соответствии с прилагаемым опросным листом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Алюминиевый понтон - 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Удмуртская республика, г. ГлазовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
25.29.11.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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