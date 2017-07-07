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    Главная / Торги / Поставка проката листового (сталь марки Ст 10)

    Поставка проката листового (сталь марки Ст 10)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2017 07:0007.07.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705223349Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой (сталь марки Ст 10) КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705223349

    Уникальный номер закупки

    92

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проката листового (сталь марки Ст 10)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2017 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Тех. задание и проект договора (графический вид)

    Тех. задание и проект договора (электронный вид)

    Типовая документация аукциона с прилагаемыми формами документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Вятское машиностроительное предприятие АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Юридический адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Почтовый адрес

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Контактный телефон

    +7 8332 74-03-66

    Факс

    +7 8332 58-61-22

    Адрес электронной почты

    info@vmpavitec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакулин Вячеслав Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Прокат листовой (сталь марки Ст 10)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2017 07:00 GMT +307.07.2017 07:0007.07.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705223349Дата и время окончания срока приема заявок Прокат листовой (сталь марки Ст 10) Киров

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.07.2017 17:0018.07.2017 17:0018.07.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705223349Дата окончания срока рассмотрения заявок Прокат листовой (сталь марки Ст 10) Киров

    Дата и время проведения

    20.07.2017 12:0020.07.2017 12:0020.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705223349Дата и время проведения Прокат листовой (сталь марки Ст 10) Киров

    Подведение итогов не позднее

    26.07.2017 12:3026.07.2017 12:3026.07.2017 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705223349Подведение итогов не позднее Прокат листовой (сталь марки Ст 10) Киров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201726.07.2017 12:3026.07.2017 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705223349Подведение итогов не позднее Прокат листовой (сталь марки Ст 10) Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокат листовой (сталь марки Ст 10)

    Начальная цена

    1 792 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВМП АВИТЕК
    Все закупки и тендеры АО ВМП АВИТЕК

    Адрес местонахождения

    610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Октябрьский проспект, 1А

    Классификатор ОКПД2

    24.10.41.000

    Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокат листовой (сталь марки Ст 10) "

    Кол-во: 25

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