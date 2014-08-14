Выполнение проекта и работ по техническому перевооружениюнагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм»

Лот 1

Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора.