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Номер извещения
ГП407662
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Выполнение проекта и работ по техническому перевооружениюнагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2014 14:30 GMT +314.08.2014 14:3014.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407662Дата и время окончания срока приема заявок Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2014 14:3014.08.2014 14:3014.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407662Дата и время вскрытия заявок Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.08.2014 21:5922.08.2014 21:5922.08.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407662Подведение итогов не позднее Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.08.201422.08.2014 21:5922.08.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407662Подведение итогов не позднее Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Изготовление и монтаж нового оборудования в соответствии с рабочей документацией: - Газо- и воздухопроводов (нижней жаровой трубы), обвязки. - Демонтаж старых и монтаж новых креплений под горелку и горелочного оборудования (сварочные работы по монтажу газоиспользующего оборудования выполняются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102»). - Монтаж новой газовой горелки и газоиспользующего оборудования. - Сборка и монтаж электрооборудования, системы технологических защит, системы контроля по содержанию в воздухе СО, СН4, включая подсоединение электрического оборудования со щитом управления посредством кабелей. При проведении монтажа газоиспользующего оборудования разработчик проекта осуществляет авторский надзор. - Наладка, обучение персонала и сдача газоиспользующего оборудования в эксплуатацию с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора, предоставление инструкции по выполнению работ на газоиспользующем оборудовании. Все комплектующие и материалы предоставляются Подрядчиком. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не менее 24 месяцев.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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