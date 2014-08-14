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    Главная / Торги / Выполнение проекта и работ по техническому перевооружениюнагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм»

    Выполнение проекта и работ по техническому перевооружениюнагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2014 14:3014.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407662Дата и время окончания срока приема заявок Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407662

    Уникальный номер закупки

    6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проекта и работ по техническому перевооружениюнагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.07.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ ремонт ГВН 450

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 208-42-27

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2014 14:30 GMT +314.08.2014 14:3014.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407662Дата и время окончания срока приема заявок Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.08.2014 14:3014.08.2014 14:3014.08.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407662Дата и время вскрытия заявок Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.08.2014 21:5922.08.2014 21:5922.08.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407662Подведение итогов не позднее Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.08.201422.08.2014 21:5922.08.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407662Подведение итогов не позднее Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Объем выполняемых работ. Разработка проектной документации на техническое перевооружение газоиспользующей установки ГВН-450Д «Аэротерм» в соответствии с требованиями «Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542»: -Замена одной из существующих горелок на современную, которая обеспечивает проведение режимов нагрева в требуемом диапазоне температур, с экономией расхода газа не менее 10%. Горелка должна работать на низком давлении газа - 0,004 МПа и иметь возможность работы с коэффициентом избытка воздуха в пределах 1,05 - 1,1. - Проектом должна обеспечиваться автоматическая проверка герметичности затвора перед розжигом и другие требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» обеспечивающие взрывобезопасность установки. -Техническое перевооружение системы газопроводов газоиспользующей установки (трубы, запорная и регулирующая аппаратура): в соответствии с проектом. - Замена нижней жаровой трубы: в соответствии с проектом - Система технологических защит: в соответствии п. 80 ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления». - Система управления работы газоиспользующей установки должна иметь возможность регулирования соотношения «газ-воздух» при необходимом давлении в газоиспользующей установке и должна обеспечить работу установки без постоянного присутствия обслуживающего персонала -Место, где установлено газоиспользующее оборудование, должно быть оборудовано системой контроля по содержанию в воздухе СО, СН4. - Получение в Уральском управлении Ростехнадзора разрешения на пуск газа для проведения режимно-наладочных испытаний. Проведение режимно-наладочных испытаний и оформление режимных карт на данное оборудование. - Все работы выполняются Подрядчиком в режиме «под ключ». - Установка технического узла учета потребления природного газа установкой. - Проведение экспертизы промышленной безопасности проекта по техническому перевооружению нагревателя газовоздушного ГВН-450Д «Аэротерм». - Регистрация положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проекта в Уральском управлении Ростехнадзора. - Сдача объекта после технического перевооружения в промышленную эксплуатацию комиссии ОАО «Уралмашзавод» с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора.

    Начальная цена

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    Условия

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Изготовление и монтаж нового оборудования в соответствии с рабочей документацией: - Газо- и воздухопроводов (нижней жаровой трубы), обвязки. - Демонтаж старых и монтаж новых креплений под горелку и горелочного оборудования (сварочные работы по монтажу газоиспользующего оборудования выполняются в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102»). - Монтаж новой газовой горелки и газоиспользующего оборудования. - Сборка и монтаж электрооборудования, системы технологических защит, системы контроля по содержанию в воздухе СО, СН4, включая подсоединение электрического оборудования со щитом управления посредством кабелей. При проведении монтажа газоиспользующего оборудования разработчик проекта осуществляет авторский надзор. - Наладка, обучение персонала и сдача газоиспользующего оборудования в эксплуатацию с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора, предоставление инструкции по выполнению работ на газоиспользующем оборудовании. Все комплектующие и материалы предоставляются Подрядчиком. Размер обеспечения гарантийных обязательств: не менее 24 месяцев.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных подрядчиком работ производится ОАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в течение 30 дней с момента сдачи-приемки выполненных работ. Срок выполнения работ октябрь 2014г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Поставка Препарата растительного овицидного изготовленного на основе растений семейства пасленовых для нужд АО "КемВод"
    Поставка Препарата растительного овицидного изготовленного на основе растений семейства...
    593340
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    5 686 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Попозиционная № ГП237106
    реализация неликвидов
    реализация неликвидов
    593260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011335
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Октябрьского, Перегребненского и Сосновского ЛПУ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022 2024 гг.
    Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов Октябрьского, ...
    580158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    646 914 244
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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