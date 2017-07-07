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    Главная / Торги / Установка для обессоливания воды

    Установка для обессоливания воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2017 12:0007.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706628Дата и время окончания срока приема заявок Установка для обессоливания водыДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706628

    Уникальный номер закупки

    72-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Установка для обессоливания воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2017 08:58

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Установка для обессоливания воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2017 12:00 GMT +307.07.2017 12:0007.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706628Дата и время окончания срока приема заявок Установка для обессоливания водыДубна

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2017 12:0007.07.2017 12:0007.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706628Дата и время вскрытия заявок Установка для обессоливания водыДубна

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2017 16:0028.08.2017 16:0028.08.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706628Подведение итогов не позднее Установка для обессоливания водыДубна

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.08.201728.08.2017 16:0028.08.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706628Подведение итогов не позднее Установка для обессоливания водыДубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка для обессоливания воды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Установка для обессоливания воды - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка осуществляется силами поставщика по адресу: г. Дубна Московская область, ул. Жуковского, дом 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: на условиях Покупателя (Лизингодателя).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.110

    Оборудование для фильтрования или очистки воды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система водоподготовки"

    Кол-во: 0

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    27.04.2021 15:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
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