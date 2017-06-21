www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП706617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорно-регулирующая арматура
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2017 18:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 985 139-07-94
Факс
--
Адрес электронной почты
pago1905@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорно-регулирующая арматура
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 14:00 GMT +321.06.2017 14:0021.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706617Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая арматураМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 15:0021.06.2017 15:0021.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706617Дата и время вскрытия заявок Запорно-регулирующая арматураМосква
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 17:0028.06.2017 17:0028.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706617Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая арматураМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорно-регулирующая арматура
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево, Терминал «А», строительная площадка ТЗК АО «АЭРО-Шереметьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.