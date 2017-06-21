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    Главная / Торги / Закупка кабеленесущих конструкций на 106-039 SOCAR polymer

    Закупка кабеленесущих конструкций на 106-039 SOCAR polymer

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2017 19:0021.06.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706612Дата и время окончания срока приема заявок Кабеленесущие конструкцииБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706612

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеленесущих конструкций на 106-039 SOCAR polymer

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2017 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Приложение 1

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    jurkina@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юркина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабеленесущие конструкции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2017 19:00 GMT +321.06.2017 19:0021.06.2017 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706612Дата и время окончания срока приема заявок Кабеленесущие конструкцииБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 19:0021.06.2017 19:0021.06.2017 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706612Дата и время вскрытия заявок Кабеленесущие конструкцииБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 06:0031.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706612Подведение итогов не позднее Кабеленесущие конструкцииБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабеленесущие конструкции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40 позиц.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО«Криогенмаш» (143907, РФ, г.Балашиха, пр.Ленина, д.67, Моск. обл).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кабеленесущие конструкции"

    Кол-во: 0

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