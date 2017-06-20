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    Главная / Торги / Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.

    Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706605Дата и время окончания срока приема заявок Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значенияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706605

    Уникальный номер закупки

    170/99/079/25-17з от 13.06.2016 г

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2017 15:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о проведении запроса предложений на поставку средства измерений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”
    Все закупки и тендеры РТИ

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Почтовый адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 612-99-99 доб. 1019

    Факс

    +7 495 739-77-39

    Адрес электронной почты

    rumyantseva@rti-mints.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Румянцева Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 14:00 GMT +320.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706605Дата и время окончания срока приема заявок Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2017 14:0020.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706605Дата и время вскрытия заявок Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Подведение итогов не позднее

    21.06.2017 16:0021.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706605Подведение итогов не позднее Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201721.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706605Подведение итогов не позднее Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Уведомлением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Размер авансового платежа не должен превышать 50% от полной стоимости товара. Окончательный расчет с поставщиком производится после поступления требуемого к закупке товара на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РТИ
    Все закупки и тендеры РТИ

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.53.160

    Экспонометры и прочие приборы для измерения или контроля количества тепла, звука или света

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт."

    Кол-во: 1

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