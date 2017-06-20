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Номер извещения
ГП706605
Уникальный номер закупки
170/99/079/25-17з от 13.06.2016 г
Наименование закупки
Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2017 15:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 612-99-99 доб. 1019
Факс
+7 495 739-77-39
Адрес электронной почты
rumyantseva@rti-mints.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцева Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
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Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 14:00 GMT +320.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706605Дата и время окончания срока приема заявок Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 14:0020.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706605Дата и время вскрытия заявок Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 16:0021.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706605Подведение итогов не позднее Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Измеритель коэффициента шума N8974A «Keysight Technologies» с поверкой и СП - 1шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Уведомлением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
26.51.66.190
26.51.53.160
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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