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Номер извещения
ГП706601
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Купля-продажа металлолома, с предварительным демонтажем
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2017 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17
Контактный телефон
+7 343 327-17-90
Факс
+7 343 327-17-90
Адрес электронной почты
e.savinkina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинкина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки
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Купля-продажа металлолома, с предварительным демонтажем
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 16:00 GMT +320.06.2017 16:0020.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706601Дата и время окончания срока приема заявок Купля-продажа металлолома, с предварительным демонтажем620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 16:0020.06.2017 16:0020.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706601Дата и время вскрытия заявок Купля-продажа металлолома, с предварительным демонтажем620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Купля-продажа металлолома, с предварительным демонтажем
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620012, г. Екатеринбург, пл. Первой ПятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки, 1
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, 12 ОПС, Ильича, 17
24.1
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
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