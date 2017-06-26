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    Главная / Торги / закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706586Дата и время окончания срока приема заявок закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники, запорной арматуры для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706586

    Уникальный номер закупки

    1997 ЛЭС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2017 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    свойства

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-02-35

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    karmazin@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кармазин Евгений Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники, запорной арматуры для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706586Подведение итогов не позднее закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники, запорной арматуры для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники, запорной арматуры для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка DDP с оторочкой платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг обдирочный Bosch Expert for Metal 230мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Манжета "ТЕРМА СТМП", диаметр 1420 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Манжета "ТЕРМА СТМП", диаметр 1220 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Манжета "ТЕРМА СТМП", диаметр 1020 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Манжета "ТЕРМА СТМП", диаметр 820 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Манжета "ТЕРМА СТМП", диаметр 377 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Манжета "ТЕРМА СТМП", диаметр 275 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый цельносварной ПТ39167-350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кабель сварочный КГ 1х25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Удлинитель UNIVersal У16-046 IP-44 термо КГ 3*2,5 4 гнезда 50 м с заземлением метал. катушка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Электроды ОК 46.00 3,0х350"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Электроды УОНИИ-13/55 д.3,0х350 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Электроды LB-52U 2,6мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Смазка Циатим-221"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Лыжи "Охотничьи" промысловые 1650х150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Чайник электрический ВRAUN WK-210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Термос Thermos NCB-B18 Rocket Bottle"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Круг отрезной 230х22х3 мм по металлу Bosch"

    Кол-во: 60

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