www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП706586
Уникальный номер закупки
1997 ЛЭС
Наименование закупки
закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2017 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-35
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
karmazin@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кармазин Евгений Олегович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники, запорной арматуры для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных материалов, спорт. товаров, бытовой техники, запорной арматуры для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 60
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.