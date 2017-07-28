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Номер извещения
31705285439
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-029-17
Наименование закупки
ОЗЦ-029-17 На право заключения договора на выполнение изысканий, обследование и разработку рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2017 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.07.2017 10:00 GMT +328.07.2017 10:0028.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705285439Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
28.07.2017 10:0028.07.2017 10:0028.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705285439Дата и время вскрытия заявок Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201731.08.2017 12:0031.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705285439Подведение итогов не позднее Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. Тюмень
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».
Начальная цена
1 218 835,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложения №1 Закупочной документации) и Проекте договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Метелевская, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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