Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения). Условия исполнения договора: работы выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложения №1 Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ (оказания услуг): 90 календарных дней с момента заключения договора.