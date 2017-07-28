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    Главная / Торги / ОЗЦ-029-17 На право заключения договора на выполнение изысканий, обследование и разработку рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».

    ОЗЦ-029-17 На право заключения договора на выполнение изысканий, обследование и разработку рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.07.2017 10:0028.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705285439Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705285439

    Уникальный номер закупки

    ОЗЦ-029-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОЗЦ-029-17 На право заключения договора на выполнение изысканий, обследование и разработку рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.07.2017 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения_ОЗЦ-029-17_от_14.07.2017

    Изменения_ОЗЦ-029-17_от_19.07.2017

    Изменения_ОЗЦ-029-17_от 24.07.2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1017

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    l.kovalenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваленко Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.07.2017 10:00 GMT +328.07.2017 10:0028.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705285439Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2017 10:0028.07.2017 10:0028.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705285439Дата и время вскрытия заявок Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201731.08.2017 12:0031.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705285439Подведение итогов не позднее Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение изысканий, обследование и разработка рабочей документации по объекту: «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции 1 подъема Метелевского водозабора».

    Начальная цена

    1 218 835,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложения №1 Закупочной документации) и Проекте договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Метелевская, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с момента выполнения Работ и оказания услуг (выполнения поручения). Условия исполнения договора: работы выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложения №1 Закупочной документации) и Проектом договора (Приложение № 2 к Закупочной документации). Срок выполнения работ (оказания услуг): 90 календарных дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""выполнение изысканий, обследования и разработку рабочей документации по объекту «Устройство конструкций рыбозащиты на оголовке насосной станции I подъема Метелевского водозабора» " "

    Кол-во: 1

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