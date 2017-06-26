Запрос цен на ремонтные работы на Одинцовском катке (Одинцово, Молодежная 15), а именно ремонт крыльца и административных помещений, переоборудование существующих помещений под тренировочные раздевалки

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП706801 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос цен на ремонтные работы на Одинцовском катке (Одинцово, Молодежная 15), а именно ремонт крыльца и административных помещений, переоборудование существующих помещений под тренировочные раздевалки Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО

Все закупки и тендеры Фонд Тимченко Юридический адрес 125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1 Почтовый адрес 125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1 Контактный телефон +7 916 804-29-43 Факс {} Адрес электронной почты ddenissov@timchenkofoundation.org Ф.И.О. контактного лица Денисов Дмитрий Николаевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: ремонт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru