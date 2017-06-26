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Номер извещения
ГП706801
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен на ремонтные работы на Одинцовском катке (Одинцово, Молодежная 15), а именно ремонт крыльца и административных помещений, переоборудование существующих помещений под тренировочные раздевалки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2017 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1
Почтовый адрес
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1
Контактный телефон
+7 916 804-29-43
Факс
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Адрес электронной почты
ddenissov@timchenkofoundation.org
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 13:45 GMT +326.06.2017 13:4526.06.2017 13:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706801Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2017 13:4526.06.2017 13:4526.06.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706801Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 17:0026.06.2017 17:0026.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706801Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
26.06.201726.06.2017 17:0026.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706801Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Документация/Ведомости объемов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Фонд Тимченко
Все закупки и тендеры Фонд Тимченко
Адрес местонахождения
125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1
45.21.15.160
Документация лота
Кол-во: 0
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