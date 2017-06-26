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    Главная / Торги / Запрос цен на ремонтные работы на Одинцовском катке (Одинцово, Молодежная 15), а именно ремонт крыльца и административных помещений, переоборудование существующих помещений под тренировочные раздевалки

    Запрос цен на ремонтные работы на Одинцовском катке (Одинцово, Молодежная 15), а именно ремонт крыльца и административных помещений, переоборудование существующих помещений под тренировочные раздевалки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 13:4526.06.2017 13:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706801Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на ремонтные работы на Одинцовском катке (Одинцово, Молодежная 15), а именно ремонт крыльца и административных помещений, переоборудование существующих помещений под тренировочные раздевалки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2017 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    формы документов

    закупочная документация

    техническое задание

    визуализация раздевалок

    планы раздевалок

    ведомости работ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО
    Все закупки и тендеры Фонд Тимченко

    Юридический адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1

    Почтовый адрес

    125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 916 804-29-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ddenissov@timchenkofoundation.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 13:45 GMT +326.06.2017 13:4526.06.2017 13:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706801Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2017 13:4526.06.2017 13:4526.06.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706801Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2017 17:0026.06.2017 17:0026.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706801Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.06.201726.06.2017 17:0026.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706801Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту четырех раздевалок, административных помещений, крыльца входной группы для нужд МАУС «ОСЗК» (Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см. Документация/Ведомости объемов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Одинцово, улица Молодёжная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 30%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Тимченко
    Все закупки и тендеры Фонд Тимченко

    Адрес местонахождения

    125284, Российская Федерация, Москва, Беговая, 3 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    45.21.15.160

    Работы общестроительные по ремонту прочих зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    техническое задание

    21.06.2017

    визуализация раздевалок

    21.06.2017

    планы раздевалок

    21.06.2017

    ведомости работ

    21.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонтные работы"

    Кол-во: 0

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