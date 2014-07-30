www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП407634
Уникальный номер закупки
082-ЗП/14-218
Наименование закупки
Работы по обследованию и выполнению проекта реконструкции с изменением функционального назначения объекта: «Гараж» на «Теплый склад
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1091
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
s.cheplygin@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеплыгин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по обследованию и выполнению проекта реконструкции с изменением функционального назначения объекта: «Гараж» на «Теплый склад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2014 12:30 GMT +330.07.2014 12:3030.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407634Дата и время окончания срока приема заявок Работы по обследованию и выполнению проекта реконструкции с изменением функционального назначения объекта: «Гараж» на «Теплый склад»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2014 12:3030.07.2014 12:3030.07.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407634Дата и время вскрытия заявок Работы по обследованию и выполнению проекта реконструкции с изменением функционального назначения объекта: «Гараж» на «Теплый склад»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
08.08.2014 14:0008.08.2014 14:0008.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407634Подведение итогов не позднее Работы по обследованию и выполнению проекта реконструкции с изменением функционального назначения объекта: «Гараж» на «Теплый склад»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по обследованию и выполнению проекта реконструкции с изменением функционального назначения объекта: «Гараж» на «Теплый склад»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.