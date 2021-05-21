ЭА-№-5591/21 «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы Красноярского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы", утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.» 0119200000121004964

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121004964 Уникальный номер закупки 0119200000121004964 Номер закупки Наименование закупки ЭА-№-5591/21 «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы Красноярского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы", утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.» 0119200000121004964 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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