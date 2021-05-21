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Номер извещения
0119200000121004964
Уникальный номер закупки
0119200000121004964
Наименование закупки
ЭА-№-5591/21 «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы Красноярского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы", утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.» 0119200000121004964
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
11.05.2021 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА-№-5591/21 «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы Красноярского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы", утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121004964Подведение итогов не позднее ЭА-№-5591/21 «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы Красноярского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы", утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-5591/21 «Приобретение в муниципальную собственность жилого помещения для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реализации региональной адресной программы Красноярского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2019 - 2025 годы", утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 144-п.»
Начальная цена
2 365 959,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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