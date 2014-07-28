Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска 2014г Наличие паспорта и/или руководство по эксплуатации, сертификат качества. Поставка продукции в июле-августе 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции