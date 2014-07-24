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Номер извещения
ГП407624
Уникальный номер закупки
56
Наименование закупки
Закупка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Круг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2014 14:00 GMT +324.07.2014 14:0024.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407624Дата и время окончания срока приема заявок Круг Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2014 14:0024.07.2014 14:0024.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407624Дата и время вскрытия заявок Круг Одинцово
Подведение итогов не позднее
25.07.2014 14:3025.07.2014 14:3025.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407624Подведение итогов не позднее Круг Одинцово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201425.07.2014 14:3025.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407624Подведение итогов не позднее Круг Одинцово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Круг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции июль-август 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция производства не ранее 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Двутавр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2014 14:00 GMT +324.07.2014 14:0024.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407624Дата и время окончания срока приема заявок Двутавр Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2014 14:0024.07.2014 14:0024.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407624Дата и время вскрытия заявок Двутавр Одинцово
Подведение итогов не позднее
25.07.2014 14:3025.07.2014 14:3025.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407624Подведение итогов не позднее Двутавр Одинцово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201425.07.2014 14:3025.07.2014 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407624Подведение итогов не позднее Двутавр Одинцово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Двутавр
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка продукции июль-август 2014 года. Доставка за счет поставщика и включена в стоимость продукции. Продукция производства не ранее 2014 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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