Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка мойки высокого давления

    Закупка мойки высокого давления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.07.2014 13:3028.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407618Дата и время окончания срока приема заявок Мойка высокого давленияОдинцовоПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407618

    Уникальный номер закупки

    53

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мойки высокого давления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Одинцово

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мойка высокого давления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.07.2014 13:30 GMT +328.07.2014 13:3028.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407618Дата и время окончания срока приема заявок Мойка высокого давленияОдинцово

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2014 13:3028.07.2014 13:3028.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407618Дата и время вскрытия заявок Мойка высокого давленияОдинцово

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2014 15:3029.07.2014 15:3029.07.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407618Подведение итогов не позднее Мойка высокого давленияОдинцово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201429.07.2014 15:3029.07.2014 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407618Подведение итогов не позднее Мойка высокого давленияОдинцово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мойка высокого давления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска - 2014 Страна производитель Германия Наличие сертификата соответствия, паспорт и/или руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Срок поставки продукции июль-август 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 15 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "мойка высокого давления, HD 10/23-4S (арт. 1.286-309.0)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211079987
    Оказание услуг по мойке транспортных средств (Санкт-Петербург)
    Оказание услуг по мойке транспортных средств (Санкт-Петербург)
    593425
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    738 299
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014201
    Поставка КТПН СМГ Ухта-Торжок (Ямал) на участке Ухта-Грязовец. Этап 1. КЦ 7.КС "Сосногорская"
    Поставка КТПН СМГ Ухта-Торжок (Ямал) на участке Ухта-Грязовец. Этап 1. КЦ 7.КС "Сосногорская"
    593430
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014202
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» в 2022 году
    Поставка элементов горячего тракта ГПА для среднего и капитального ремонта объектов ПАО...
    593431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    42 236 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211079961
    КО №16588/КО - Подготовка Отчета об устойчивом развитии ПАО «ОГК-2» за 2021 год для нужд ПАО "ОГК-2" (222NP00184)
    КО №16588/КО - Подготовка Отчета об устойчивом развитии ПАО «ОГК-2» за 2021 год для нужд ПАО...
    593421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014200
    Закупка трубы ПЭ
    Закупка трубы ПЭ
    593423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014199
    Закупка трубы ПЭ
    Закупка трубы ПЭ
    593423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений в электронной форме № 32211055280
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    589656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211079813
    Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением
    Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под...
    593382
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 369 780
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить