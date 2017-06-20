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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет

    Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705208551Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации бортового питания г. ПхукетСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705208551

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2017 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение eng

    Документация

    Извещение

    Документация eng

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705208551Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации бортового питания г. ПхукетСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705208551Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации бортового питания г. ПхукетСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2017 20:0027.06.2017 20:0027.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705208551Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации бортового питания г. ПхукетСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 20:0027.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705208551Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации бортового питания г. ПхукетСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет

    Начальная цена

    2 360 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Международный аэропорт Пхукет, Пхукет, ТайландРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Формой оплаты является безналичный расчет. Авансированный платеж. Поставщик выставляет счет Авиакомпании, за тридцать (30) дней до начала указания услуг по настоящему Договору, и все счета будут выплачены Авиакомпанией в течение пятнадцати (15) дней с даты выставления счета. Поставщик высылает скан-копии счетов на следующий адрес: OKR@rossiya-airlines.com
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    56.29.11.000

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору и предоставляемые транспортным предприятиям

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29.1

    Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет"

    Кол-во: 0

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