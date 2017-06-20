"Оказание услуг по организации бортового питания г. Пхукет"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Авансированный платеж. Поставщик выставляет счет Авиакомпании, за тридцать (30) дней до начала указания услуг по настоящему Договору, и все счета будут выплачены Авиакомпанией в течение пятнадцати (15) дней с даты выставления счета. Поставщик высылает скан-копии счетов на следующий адрес: OKR@rossiya-airlines.com