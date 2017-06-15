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    Главная / Торги / Поставка клапана AVK

    Поставка клапана AVK

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 18:0015.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705205159Дата и время окончания срока приема заявок Клапан AVK ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705205159

    Уникальный номер закупки

    737

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка клапана AVK

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2017 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-60-55

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    210-vds@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дунаев Василий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Клапан AVK

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 18:00 GMT +315.06.2017 18:0015.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705205159Дата и время окончания срока приема заявок Клапан AVK Златоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705205159Дата и время вскрытия заявок Клапан AVK Златоуст

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 14:0016.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705205159Подведение итогов не позднее Клапан AVK Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапан AVK

    Начальная цена

    509 932,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 099,32 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    35.30

    Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан AVK "

    Кол-во: 0

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