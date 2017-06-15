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Номер извещения
31705205159
Уникальный номер закупки
737
Наименование закупки
Поставка клапана AVK
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2017 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-60-55
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
210-vds@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дунаев Василий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клапан AVK
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 18:00 GMT +315.06.2017 18:0015.06.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705205159Дата и время окончания срока приема заявок Клапан AVK Златоуст
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705205159Дата и время вскрытия заявок Клапан AVK Златоуст
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапан AVK
Начальная цена
509 932,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 099,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
35.30
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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