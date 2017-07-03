«Поставка частотомеров Ч3-86А для нужд ПАО «НПО «Стрела»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Оборудования производится Покупателем в размере 100% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. Аналоги не рассматриваются. Год выпуска Оборудования – не ранее 2017 года. Поверка Оборудования обязательна. Поставщик должен гарантировать, что поставляемое Оборудование полностью оплачено и не находится в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Поставщик обязан направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования. О готовности Оборудования к поставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, предварительно продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик обязан передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Поставщик обязан гарантировать, что поставляемое Оборудование является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора. Приемка Оборудования от Поставщика производится на складе Покупателя (ПАО «НПО «Стрела», 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6). Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Покупателя в присутствии представителя Поставщика. В случае неявки представителей Поставщика на приемку Оборудования Покупатель вправе провести выгрузку самостоятельно. Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Если при приемке Оборудования устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель составляет соответствующий Акт. Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки Оборудования. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в присутствии представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года П-6 (в редакции от 22.10.1997) и Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года П-7 (в редакции от 22.10.1997). По результатам приемки Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Стороны оформляют Акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Поставка Оборудования выполняется в рамках Договора, заключенного между АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей» и ПАО «НПО «Стрела» от 09.11.2016 г. № 09/1093 (идентификационный номер 00000000020736160653). В соответствии с проектом Договора.