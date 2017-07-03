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Номер извещения
31705204348
Уникальный номер закупки
530-254-2017/А
Наименование закупки
«Поставка частотомеров Ч3-86А для нужд ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2017 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Тула
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка частотомеров Ч3-86А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2017 10:00 GMT +303.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705204348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка частотомеров Ч3-86А Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2017 18:0010.07.2017 18:0010.07.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705204348Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка частотомеров Ч3-86А Тула
Дата и время проведения
11.07.2017 10:0011.07.2017 10:0011.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705204348Дата и время проведения Поставка частотомеров Ч3-86А Тула
Подведение итогов не позднее
13.07.2017 18:0013.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705204348Подведение итогов не позднее Поставка частотомеров Ч3-86А Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка частотомеров Ч3-86А
Начальная цена
8 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Частотомер Ч3-86А - 10 штук. В соответствии с техническим заданием и Спецификацией (Приложение № 1 к проекту Договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Оборудования осуществляется по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
26.51.45
26.51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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