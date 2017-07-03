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    Главная / Торги / «Поставка частотомеров Ч3-86А для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    «Поставка частотомеров Ч3-86А для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705204348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка частотомеров Ч3-86А ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705204348

    Уникальный номер закупки

    530-254-2017/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка частотомеров Ч3-86А для нужд ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2017 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора Word

    Документация Word

    Техническое задание

    Проект Договора

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Серегина Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка частотомеров Ч3-86А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2017 10:00 GMT +303.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705204348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка частотомеров Ч3-86А Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.07.2017 18:0010.07.2017 18:0010.07.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705204348Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка частотомеров Ч3-86А Тула

    Дата и время проведения

    11.07.2017 10:0011.07.2017 10:0011.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705204348Дата и время проведения Поставка частотомеров Ч3-86А Тула

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2017 18:0013.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705204348Подведение итогов не позднее Поставка частотомеров Ч3-86А Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201713.07.2017 18:0013.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705204348Подведение итогов не позднее Поставка частотомеров Ч3-86А Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка частотомеров Ч3-86А

    Начальная цена

    8 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Частотомер Ч3-86А - 10 штук. В соответствии с техническим заданием и Спецификацией (Приложение № 1 к проекту Договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Оборудования осуществляется по адресу: 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Оборудования производится Покупателем в размере 100% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 проекту Договора) на основании счета, выставленного Поставщиком. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в течение 3 календарных дней с момента внесения соответствующих изменений в письменной форме сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Обязательства по платежам считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счета Покупателя. Аналоги не рассматриваются. Год выпуска Оборудования – не ранее 2017 года. Поверка Оборудования обязательна. Поставщик должен гарантировать, что поставляемое Оборудование полностью оплачено и не находится в залоге у производителя или третьих лиц в силу закона на основании п. 5 ст. 488 ГК РФ. Оборудование должно быть разрешенным для свободного обращения на территории Российской Федерации. Риски случайной порчи, гибели и/или утраты Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты доставки Оборудования и подписания товарной накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 или УПД. Поставщик обязан направлять только граждан Российской Федерации для передачи Оборудования. О готовности Оборудования к поставке со своего склада Поставщик должен известить Покупателя по почте, предварительно продублировав данную информацию по электронной почте либо посредством факсимильной связи. Покупатель должен быть уведомлен Поставщиком о готовности Оборудования к отгрузке не позднее, чем за10 (десять) рабочих дней до отгрузки. В данном извещении также указывается информация, необходимая для приемки Оборудования (количество тарных мест, вес груза, габариты груза, способ разгрузки). Поставщик несет полную ответственность перед Покупателем за несвоевременное или неполное извещение об отгрузке, за неправильное оформление документов и неточные данные об Оборудовании. Поставщик обязан передать Оборудование по количеству, качеству, номенклатуре, ассортименту и комплектности, соответствующее Договору, свободное от любых прав третьих лиц. Поставщик обязан гарантировать, что поставляемое Оборудование является новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании в соответствии с условиями Договора. Приемка Оборудования от Поставщика производится на складе Покупателя (ПАО «НПО «Стрела», 300002, г. Тула, ул. М. Горького, д. 6). Выгрузка Оборудования с транспорта производится силами Покупателя в присутствии представителя Поставщика. В случае неявки представителей Поставщика на приемку Оборудования Покупатель вправе провести выгрузку самостоятельно. Приемка Оборудования от Поставщика осуществляется с подписанной товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах. При этом производится проверка целостности упаковки и прием Оборудования по количеству тарных мест и внешнему виду без вскрытия упаковки. Датой доставки Оборудования считается дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД. Если при приемке Оборудования устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель составляет соответствующий Акт. Приемка Оборудования по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов) производится на складе Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки Оборудования. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится в присутствии представителя Поставщика в соответствии с Инструкциями, утвержденными Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 года П-6 (в редакции от 22.10.1997) и Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 года П-7 (в редакции от 22.10.1997). По результатам приемки Оборудования по количеству и качеству со вскрытием упаковки Стороны оформляют Акт приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора). Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к проекту Договора) без замечаний. Поставка Оборудования выполняется в рамках Договора, заключенного между АО «Концерн «ВКО «Алмаз-Антей» и ПАО «НПО «Стрела» от 09.11.2016 г. № 09/1093 (идентификационный номер 00000000020736160653). В соответствии с проектом Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.4

    Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка частотомеров Ч3-86А "

    Кол-во: 10

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