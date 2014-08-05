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Номер извещения
ГП407621
Уникальный номер закупки
334
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке аэровокзала и Бизнес Терминала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-66
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
e.skomorokhova@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скоморохова Елена Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Уборка аэровокзала и Бизнес Терминала.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2014 09:00 GMT +305.08.2014 09:0005.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407621Дата и время окончания срока приема заявок Уборка аэровокзала и Бизнес Терминала.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.08.2014 09:0005.08.2014 09:0005.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407621Дата и время вскрытия заявок Уборка аэровокзала и Бизнес Терминала.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.09.2014 21:5909.09.2014 21:5909.09.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407621Подведение итогов не позднее Уборка аэровокзала и Бизнес Терминала.Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уборка аэровокзала и Бизнес Терминала.
Начальная цена
5 588 337,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая площадь – 7 232,6 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901, г. Самара, аэропорт «Самара»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.7
Документация лота
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