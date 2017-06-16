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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка

    На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705201490Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка Юго-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705201490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2017 18:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71 доб. 141

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki.msk@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Преснова Екатерина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Восточный

    Закупки и тендеры Ставропольский Край

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.06.201719.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705201490Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка Юго-Восточный

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2017 16:0020.06.2017 16:0020.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705201490Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка Юго-Восточный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201720.06.2017 16:0020.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705201490Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка Юго-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка

    Начальная цена

    471 944,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    23 597,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена договора включает в себя стоимость товара, упаковки, оформления соответствующих сертификатов и другой необходимой документации, транспортные расходы по доставке и разгрузке товара в место назначения, в том числе подъем на этаж, стоимость услуг по хранению товара на складе Поставщика, страхование, НДС, иные расходы Поставщика. Условия оплаты: по факту 100 % поставки Товара; форма-безналичный расчет, без аванса, единовременно; порядок оплаты – в течение 15 банковских дней после представления заказчику счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    27.51.21.129

    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка "

    Кол-во: 92

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