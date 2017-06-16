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Номер извещения
31705201490
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2017 18:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 178-07-71 доб. 141
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki.msk@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Преснова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Юго-Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.201719.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705201490Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка Юго-Восточный
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 16:0020.06.2017 16:0020.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705201490Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка Юго-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку бытового оборудования на объект Тульской обл, с.Слободка
Начальная цена
471 944,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
23 597,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию (Приложение № 1 к котировочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, 2-й Вязовский пр-д, д.4А, стр.1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
27.51.21.129
27.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 92
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