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    Главная / Торги / поставка автомобиля Skoda Superb или эквивалента

    поставка автомобиля Skoda Superb или эквивалента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705200909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналогХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705200909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка автомобиля Skoda Superb или эквивалента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2017 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Формы для заполнения

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-93-45

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    dep966mail@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ананьев Марк Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналог

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 12:00 GMT +315.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705200909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналогХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2017 12:0015.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705200909Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналогХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705200909Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналогХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналог

    Начальная цена

    2 626 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 130,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля Skoda Superb B8 или аналог"

    Кол-во: 1

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