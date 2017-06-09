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    Главная / Торги / Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706359Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706359

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2017 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 332-06-93

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    s.kantseley@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Канцелей Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 09:00 GMT +309.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706359Дата и время окончания срока приема заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП706359Дата и время вскрытия заявок Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Подведение итогов не позднее

    09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706359Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706359Подведение итогов не позднее Закупка подшипников SKF из нержавеющей сталиБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка подшипников SKF из нержавеющей стали

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно списка 880 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Брянская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30(тридцать) календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник 6002 ZZ"

    Кол-во: 880

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