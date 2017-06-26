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    Главная / Торги / Поставка режущего инструмента.

    Поставка режущего инструмента.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705197883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструментаХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705197883

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка режущего инструмента.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2017 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 575-37-10

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Александр Тимофеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Станки прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка режущего инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 10:00 GMT +326.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705197883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструментаХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2017 10:0026.06.2017 10:0026.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705197883Дата и время вскрытия заявок Поставка режущего инструментаХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.07.201707.07.2017 10:0007.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705197883Подведение итогов не позднее Поставка режущего инструментаХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка режущего инструмента

    Начальная цена

    4 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Состав и объем работ: в соответствии с ТЗ (Приложение №2 к договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: Товар должен поставляться ежеквартально, в течение 2017г. с соответствии с Техническим заданием. Аванс не предусмотрен. Расчет в течение 20 рабочих дней с даты принятия товара по качеству.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    28.49.2

    Оправки для крепления инструмента

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    Извещение

    20.07.2017

    Документация

    20.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка режущего инструмента"

    Кол-во: 103

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