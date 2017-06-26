Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара: Товар должен поставляться ежеквартально, в течение 2017г. с соответствии с Техническим заданием. Аванс не предусмотрен. Расчет в течение 20 рабочих дней с даты принятия товара по качеству.