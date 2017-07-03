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    Главная / Торги / Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)

    Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706318Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706318

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2017 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация в формате WORD с формами для заполнения

    Приложение № 1 - Тех. задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-45

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    irina.kalinina1@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Калинина Ирина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.201701.09.2017 10:0001.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706318Подведение итогов не позднее Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Запасных частей к барабанной дробилке BRADFORD BREAKER согласно ТЗ для нужд ООО "Эльгауголь" (БАЗИС ПОСТАВКИ - СТАНЦИЯ ВЕРХНЕЗЕЙСК)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПОВАГОННЫЕ ОТПРАВКИ Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: АО «МШСС», код 6187, ОКПО 98288783 Почтовый адрес: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Северная 5 в графе «Особые отметки отправителя» товарно-транспортной накладной указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для ООО «Эльгауголь») КОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ Ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, 1, каб. 102 в графе «Особые отметки отправителя» товарно-транспортной накладной указывать: с подачей на Верхний Улак, (груз для АО «МШСС») ОТПРАВКА БАГАЖОМ - Отправка на ст. Улак, Амурская область ТК ООО «Азимут» Ст. Улак ДВ ЖД Грузополучатель: АО «МШСС» (груз для ООО «Эльгауголь») ВАЖНО: одно место не должно превышать - 200 кг.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки август-сентябрь 2017 г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя - базис поставки ст.Верхнезейск (согласно отгруз.реквизитам). Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звено RC-160, 225073, переходное шаг 2""

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Группа SAF 522-G 000М00000-415GА подшипниковая в сборе, плавающая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Колесо МВ20109016, с осью в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Колесо 01BM09016-142АА с осью в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Дефлектор ВМ034"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Пластина ВМ046 подъемная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Пластина ВМ07609 ситовая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Муфта BLM B100EH сцепления центробежная, автоматическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Цепь ANSI тип 160 225101 роликовая, однорядная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Группа SAF 522-F 000М00000-405GB подшипниковая в сборе, стабилизированная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Редуктор HDP 80 2 22.6 LP RL VP B3 HE HDB, "Bonfiglioli", передаточное число 22,57:1"

    Кол-во: 1

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