Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция изготовления не ранее 2014 года. Замена продукции не предусмотрена. Поставка в июле-августе 2014 года. Доставка за счет Поставщика и включена в стоимость продукции