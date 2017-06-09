Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток".

    Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП706282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП706282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2017 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС восток
    Все закупки и тендеры МРТС восток

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11

    Почтовый адрес

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3

    Контактный телефон

    +7 495 984-78-24 доб. 120

    Факс

    +7 495 984-78-24

    Адрес электронной почты

    dimitrova_a@mrtsv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Димитрова Александра Саяровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    бульдозер, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП706282Подведение итогов не позднее Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Запчастей для ремонта и обслуживания бульдозера KOMATSU D275А-5A для нужд ООО "МРТС Восток". Место поставки: г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д. 14

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    13 позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул Космонавта Комарова, д 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней с даты отгрузки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС восток
    Все закупки и тендеры МРТС восток

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Милицейская, 11

    117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, д. 43 к. 3

    Классификатор ОКПД2

    28.92.21.120

    Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах

    28.92.21.110

    Бульдозеры на гусеничных тракторах

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клемма 08000-00001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Клемма 08000-00000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Гидронасос вентилятора 7081Т00420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Гильза 17М3024241"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кольцо 07000-55260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кольцо 2300915410"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кольцо уплотнение 17М3024210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кольцо уплотнение 17М3011220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пакет 17М3026680"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кольцо 04064-08530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кольцо 1803014220"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Кожух 17М3054130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пред очиститель 6001837581"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП151294
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    Запчасти для техники LIEBHERR, РВД, оборудования Hiab
    462042
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.04.2021 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить